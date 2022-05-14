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    ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 220 боеприпасов ствольной артиллерии и РСЗО

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 220 боеприпасов ствольной артиллерии и РСЗО

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    Федеральное агентство новостей

    Подразделения Вооруженных сил Украины за сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики более 220 различных боеприпасов, сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.

    По информации ведомства, под огнем оказались восемь населенных пунктов.

    «С начала текущих суток противник выпустил более 220 снарядов и мин», — говорится в сообщении.

    В НМ ДНР уточнили, что ВСУ задействовали при обстрелах минометы калибра 120 миллиметров, артиллерийские установки калибра 122 миллиметра, а также реактивные системы залпового огня «Град».

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