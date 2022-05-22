ВСУ за минувшие сутки потеряли 14 человек и два танка в боях с силами Народной милиции ЛНР

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в боях с подразделениями Народной милиции ЛНР, сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.
Согласно обнародованным данным, силы НМ ЛНР уничтожили 14 солдат противника, а также бронированную и автомобильную технику.
«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 14 человек личного состава; 2 танка; 7 единиц автомобильной техники», — говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что шестеро украинских военнослужащих решили сложить оружие и сдаться в плен.