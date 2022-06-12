ВСУ взорвали еще один мост между Северодонецком и Лисичанском

В Сети появилась информация о взрыве еще одного моста, который связывал Лисичанск и Северодонецк. Кто именно подорвал его, неизвестно. Однако предполагается, что это все же сделали ВСУ, пытающиеся таким образом задержать наступление российской армии на Лисичанск.