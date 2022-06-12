ВСУ взорвали еще один мост между Северодонецком и Лисичанском

В Сети появилась информация о взрыве еще одного моста, который связывал Лисичанск и Северодонецк. Кто именно подорвал его, неизвестно. Однако предполагается, что это все же сделали ВСУ, пытающиеся таким образом задержать наступление российской армии на Лисичанск.
Ранее первые два моста были подорваны артиллерией ВС РФ с целью перерезать пути снабжения северодонецкой группировки ВСУ.
По последним данным, главком ВСУ Залужный признал, что оставшиеся на заводе «Азот» украинские военные сейчас находятся в окружении. Покинуть город будет сложно, однако есть единственный вариант — преодолеть Северский Донец вплавь. Но для этого необходимо покинуть территорию промзоны, чего сделать российские военные не дадут.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что в Северодонецке остался еще один неповрежденный мост через Северский Донец, которым город соединяется с Лисичанском.