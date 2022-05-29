ВСУ выпустили шесть снарядов по Гольмовскому в ДНР

Украинские силовики нанесли очередной удар по Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве региона в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрел был зафиксирован со стороны населенного пункта Кодема в 5:50 по местному времени. Украинские силовики выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Гольмовскому в ДНР. Информации о пострадавших не приводится.
Россия продолжает спецоперацию по денацификации Украины. Президент Владимир Путин обозначил основной целью защиту мирного населения Донбасса от преступлений со стороны киевского режима.