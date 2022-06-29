ВСУ выпустили 15 снарядов «натовского» калибра по двум районам Донецка

Украинские боевики обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
По данным представительства, обстрел был зафиксирован с 00:10 по местному времени. ВСУ выпустили 15 снарядов калибром 155 миллиметров по двум районам столицы ДНР.
Отмечается, что артиллерия калибром 155 миллиметров используется странами НАТО. Под такие параметры на Украине разработали колесную «самоходку» «Богдана». Вооружение выпущено в единственном экземпляре.