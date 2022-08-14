ВСУ выбиты из села Вершина в окрестностях Бахмута

Штурмовые отряды «ЧВК Вагнера» освободили населенный пункт Вершина, расположенный к югу от Бахмута в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил Telegram-канал «Рыбарь».
Столкновения в Вершине продолжались на протяжении нескольких недель из-за работы вражеской артиллерии. Успех российских подразделений в данном районе открыл выход на восточные окраины населенного пункта Зайцево. Там украинские каратели обустроили крупный укрепрайон. Его взятие, в свою очередь, позволит союзным силам наступать с нескольких направлений, что значительно упростит штурм Бахмута.
На протяжении нескольких месяцев ВСУ стягивали в Бахмут наиболее боеспособные резервы. В городе расположено большое число боевой техники, поэтому, как считают эксперты, уличные столкновения будут ожесточенными. На данном направлении действуют штурмовики «ЧВК Вагнера», ранее освободившие Попасную и Углегорскую ТЭС.