ВСУ выбиты из села Вершина в окрестностях Бахмута

Столкновения в Вершине продолжались на протяжении нескольких недель из-за работы вражеской артиллерии. Успех российских подразделений в данном районе открыл выход на восточные окраины населенного пункта Зайцево. Там украинские каратели обустроили крупный укрепрайон. Его взятие, в свою очередь, позволит союзным силам наступать с нескольких направлений, что значительно упростит штурм Бахмута.