ВСУ возобновили обстрел Донецка из крупнокалиберной артиллерии

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Украинские войска в 11:48 по московскому времени вновь
открыли огонь из артиллерийских орудий по Донецку. На этот раз по городу
выпустили шесть снарядов калибра 152 миллиметра.
В понедельник представительство Донецкой Народной Республики
в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения
огня сообщило, что ВСУ открыли огонь с направления Красногоровки. В Донецке зафиксировали
прилет шести снарядов. До этого огонь по Петровскому району города вели из
реактивных систем залпового огня.
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео,
на котором беженка из Мариуполя рассказала, что националисты прикрывались
мирными жителями как живым щитом и во время отступления подорвали городской
драматический театр. По ее словам, члены батальона «Азов» (экстремистская
организация, запрещенная в РФ) не выпускали людей и не давали им воды. Так,
жителям города вместе с маленькими детьми пришлось просидеть 15 суток в подвале
в нечеловеческих условиях.