ВСУ вновь подвергли Донецк обстрелу из РСЗО «Град»

Украинские военные снова подвергли ракетному обстрелу Киевский район Донецка, в городе насчитали прилет свыше 20 снарядов.
По данным предстателей ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), огонь открыли в 16:56 по московскому времени из систем «Град».
«Выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 “Град”», — утверждают в представительстве.
В городе обнаружили осколки снарядов калибра 122 миллиметра. По Горловке и соседнему поселку Гольмовский меньше чем за пять минут ВСУ выпустили свыше 20 снарядов различных калибров. Под огнем также оказались Новобахмутовка и Старомихайловка.