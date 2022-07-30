ВСУ вновь подвергли Донецк обстрелу из РСЗО «Град»

В городе обнаружили осколки снарядов калибра 122 миллиметра. По Горловке и соседнему поселку Гольмовский меньше чем за пять минут ВСУ выпустили свыше 20 снарядов различных калибров. Под огнем также оказались Новобахмутовка и Старомихайловка.