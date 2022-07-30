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ВСУ вновь подвергли Донецк обстрелу из РСЗО «Град»

ВСУ вновь подвергли Донецк обстрелу из РСЗО «Град»
Минобороны Украины

Украинские военные снова подвергли ракетному обстрелу Киевский район Донецка, в городе насчитали прилет свыше 20 снарядов. 

По данным предстателей ДНР в  Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), огонь открыли в 16:56 по московскому времени из систем «Град».

«Выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 “Град”», — утверждают в представительстве. 

В городе обнаружили осколки снарядов калибра 122 миллиметра. По Горловке и соседнему поселку Гольмовский меньше чем за пять минут ВСУ выпустили свыше 20 снарядов различных калибров. Под огнем также оказались Новобахмутовка и Старомихайловка. 

ВСУ Донбасс обстрел
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