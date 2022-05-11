ВСУ удерживают в Краматорске и Славянске более 90 тысяч гражданских

«В агломерации Краматорск-Славянск так же, как и ранее в Мариуполе, подразделения ВСУ оборудовали единый укрепрайон общей площадью свыше 170 квадратных километров и создали необходимые запасы оружия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов », — сообщили в МО.