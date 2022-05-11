ВСУ удерживают в Краматорске и Славянске более 90 тысяч гражданских

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Украинские силовики насильно удерживают в Краматорске и Славянске порядка 90 тысяч мирных жителей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Вооруженные силы Украины создали на линии Краматорск-Славянск массивный укрепрайон, в котором удерживается мирное население, передает RT. Силовики используют безоружных людей как «живой щит».
«В агломерации Краматорск-Славянск так же, как и ранее в Мариуполе, подразделения ВСУ оборудовали единый укрепрайон общей площадью свыше 170 квадратных километров и создали необходимые запасы оружия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов », — сообщили в МО.
Украинские силовики пресекают любые попытки мирных жителей выехать из городов. В Минобороны указали на готовность Киева пожертвовать своими гражданами для достижения военных целей.