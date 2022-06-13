Украинские снаряды ни на день не прекращают вспахивать города, дома и инфраструктуру многострадального Донбасса. Специальный корреспондент «Народных Новостей» в ДНР показал последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ.
Результатом преступного во всех смыслах слова обстрела из новых НАТОвских 155-мм артиллерийских систем района 1-й жилплощадки в Киевском районе города Донецка стали повреждения многоэтажных домов и больницы №8. На данный момент известно про восьмерых пострадавших. Службы оперативного реагирования устраняют последствия.
«По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что огнем охвачены квартиры с 1 по 5 этаж (по вертикальному трубопроводу). Кроме этого, зафиксировано горение легковых автомобилей возле дома. Ликвидация продолжается», — сообщили в МЧС ДНР.
«Понимая скорый разгром, при попустительстве командования, украинские националисты будут вершить террор без оглядки на правила и законы, а страдать будут обычные люди. И только денацификация и демилитаризация Вооруженных сил Украины принесет мир на эту русскую землю», — подчеркнул корреспондент НН.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.