«Понимая скорый разгром, при попустительстве командования, украинские националисты будут вершить террор без оглядки на правила и законы, а страдать будут обычные люди. И только денацификация и демилитаризация Вооруженных сил Украины принесет мир на эту русскую землю», — подчеркнул корреспондент НН.