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ВСУ ударили по железнодорожной станции в Запорожской области из РСЗО HIMARS

ВСУ ударили по железнодорожной станции в Запорожской области из РСЗО HIMARS
U.S. Marines/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Артиллеристы Вооруженных сил Украины обстреляли железнодорожную станцию Токмак в Запорожской области, сообщил глава областной администрации Евгений Балицкий.

По его словам, огонь велся с применением американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате атаки была повреждена инфраструктуры станции. Балицкий уточнил, что зафиксировано 11 попаданий снарядов по железнодорожному полотну.

«Разрушены железнодорожные полотна и складское помещение токмакского элеватора», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что ВСУ дважды за сутки обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции.

ВСУ запорожье обстрел Украина
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