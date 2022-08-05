ВСУ ударили по железнодорожной станции в Запорожской области из РСЗО HIMARS

Артиллеристы Вооруженных сил Украины обстреляли железнодорожную станцию Токмак в Запорожской области, сообщил глава областной администрации Евгений Балицкий.
По его словам, огонь велся с применением американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате атаки была повреждена инфраструктуры станции. Балицкий уточнил, что зафиксировано 11 попаданий снарядов по железнодорожному полотну.
«Разрушены железнодорожные полотна и складское помещение токмакского элеватора», — рассказал он.
Ранее сообщалось, что ВСУ дважды за сутки обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции.