ВСУ ударили по Центру славянской культуры в Донецке

Украинская армия нанесла удар по Центру славянской культуры в Донецке, сообщает DonbassToday. Здание получило серьезные повреждения, в нем выбиты окна, а стены покрыты копотью.
Буквально в нескольких метрах от Центра находится Храм Петра и Февронии, который к счастью не был разрушен украинской армией.
Военкор ВГТРК Андрей Руденко сообщил о ночном обстреле ДНР. Под огнем были сразу три района Донецка-Ленинский, Буденновский и Кировский — ВСУ били из артиллерии 155мм (НАТО).
«Также под удар попал тыловой город Шахтерск. Там все реально хреново. Били или «Точкой-У» или Himars», — пишет Руденко.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.