Новости0

ВСУ ударили по Центру славянской культуры в Донецке

ВСУ ударили по Центру славянской культуры в Донецке
Федеральное агентство новостей

Украинская армия нанесла удар по Центру славянской культуры в Донецке, сообщает DonbassToday. Здание получило серьезные повреждения, в нем выбиты окна, а стены покрыты копотью.

Буквально в нескольких метрах от Центра находится Храм Петра и Февронии, который к счастью не был разрушен украинской армией.

Военкор ВГТРК Андрей Руденко сообщил о ночном обстреле ДНР. Под огнем были сразу три района Донецка-Ленинский, Буденновский и Кировский — ВСУ били из артиллерии 155мм (НАТО).

«Также под удар попал тыловой город Шахтерск. Там все реально хреново. Били или «Точкой-У» или Himars», — пишет Руденко.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.