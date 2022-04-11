ВСУ ударили по поселку Таврический в Крыму

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Вооруженные силы Украины нанесли удар по поселку Таврический
в Крыму. Об этом сообщает корреспондент с места событий.
По свидетельствам местных жителей, сначала было видно зарево.
После этого очевидцы услышали прилет снаряда с украинской стороны.
Пострадавших в результате инцидента нет. На текущий момент
сам поселок оказался обесточен, пишет РЕН
ТВ.
Кроме того, Киев продолжает обстрел территорий Донбасса. Так, 10 апреля ВСУ нанесли удар по населенному пункту Новоайдар. В результате атаки погибла мирная жительница, передает телеканал «360».
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