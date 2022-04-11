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    ВСУ ударили по поселку Таврический в Крыму

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    globallookpress.com/Vincenzo Circosta/Keystone Press Agency

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    globallookpress.com/Vincenzo Circosta/Keystone Press Agency

    Вооруженные силы Украины нанесли удар по поселку Таврический
    в Крыму. Об этом сообщает корреспондент с места событий. 

    По свидетельствам местных жителей, сначала было видно зарево.
    После этого очевидцы услышали прилет снаряда с украинской стороны. 

    Пострадавших в результате инцидента нет. На текущий момент
    сам поселок оказался обесточен, пишет РЕН
    ТВ    .

    Кроме того, Киев продолжает обстрел территорий Донбасса. Так, 10 апреля ВСУ нанесли удар по населенному пункту Новоайдар. В результате атаки погибла мирная жительница, передает телеканал «360». 

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