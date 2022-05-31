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ВСУ ударили из РСЗО «Ураган» по жилым кварталам Стаханова в ЛНР

ВСУ ударили из РСЗО «Ураган» по жилым кварталам Стаханова в ЛНР
Федеральное агентство новостей

Вооруженные силы Украины нанесли удар по жилым кварталам города Стаханова, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По информации СЦКК, обстрел был зафиксирован в 15:50 по московскому времени. Украинские военные применили реактивную систему залпового огня «Ураган». Всего было выпущено три снаряда.

В результате обстрела пострадали восемь мирных жителей, в том числе двое детей. Один человек погиб. На месте инцидента работают специалисты.

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