ВСУ ударили из РСЗО «Ураган» по жилым кварталам Стаханова в ЛНР

Вооруженные силы Украины нанесли удар по жилым кварталам города Стаханова, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
По информации СЦКК, обстрел был зафиксирован в 15:50 по московскому времени. Украинские военные применили реактивную систему залпового огня «Ураган». Всего было выпущено три снаряда.
В результате обстрела пострадали восемь мирных жителей, в том числе двое детей. Один человек погиб. На месте инцидента работают специалисты.