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ВСУ трижды за полчаса обстреляли жилые кварталы Донецка

ВСУ трижды за полчаса обстреляли жилые кварталы Донецка
Федеральное агентство новостей

ВСУ выпустили по разным районам Донецка 17 крупнокалиберных снарядов, за полчаса они трижды обстреляли столицу Донецкой Народной Республики. Об этом заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Ведомство опубликовало подробности о местах нанесения удара со стороны ВСУ в своем Telegram-канале.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 18.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Водяное – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 18.15 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 18.30 – населенный пункт Водяное – город Донецк (Киевский район): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра», — пишет СЦКК.

ВС РФ начали специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

ВСУ ДНР Донбасс Донецк Россия Украина
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