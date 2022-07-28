ВСУ трижды за полчаса обстреляли жилые кварталы Донецка

ВСУ выпустили по разным районам Донецка 17 крупнокалиберных снарядов, за полчаса они трижды обстреляли столицу Донецкой Народной Республики. Об этом заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.