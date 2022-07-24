ВСУ трижды атаковали насосные станции в Запорожской области при помощи дронов

Украинские военные ударили по насосным станциям в Запорожской области, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.
По его словам, всего было зафиксировано три атаки с применением беспилотных летательных аппаратов.
«Террористический киевский режим совершил три атаки беспилотными летательными средствами по насосным станциям в Розовском районе Запорожской области», — сообщил Балицкий.
Он уточнил, что в результате удара ВСУ была уничтожена фильтровальная установка второго подъема, повреждены трубопровод и машинное отделение.