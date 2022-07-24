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ВСУ трижды атаковали насосные станции в Запорожской области при помощи дронов

ВСУ трижды атаковали насосные станции в Запорожской области при помощи дронов
Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/globallookpress

Украинские военные ударили по насосным станциям в Запорожской области, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.

По его словам, всего было зафиксировано три атаки с применением беспилотных летательных аппаратов.

«Террористический киевский режим совершил три атаки беспилотными летательными средствами по насосным станциям в Розовском районе Запорожской области», — сообщил Балицкий.

Он уточнил, что в результате удара ВСУ была уничтожена фильтровальная установка второго подъема, повреждены трубопровод и машинное отделение.

ВСУ запорожье обстрел спецоперация Украина
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