ВСУ трижды атаковали насосные станции в Запорожской области при помощи дронов

Он уточнил, что в результате удара ВСУ была уничтожена фильтровальная установка второго подъема, повреждены трубопровод и машинное отделение.

«Террористический киевский режим совершил три атаки беспилотными летательными средствами по насосным станциям в Розовском районе Запорожской области», — сообщил Балицкий.

По его словам, всего было зафиксировано три атаки с применением беспилотных летательных аппаратов.