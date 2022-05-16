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Эффективность использования ПЗРК украинскими националистами против российской военной авиации очень низкая: по словам американских экспертов, за время спецоперации РФ на Украине она упала ниже показателя в 10%.
Как рассказали журналисты Федерального агентства новостей, в Сети появляются видеоролики с провальным применением переносных зенитно-ракетных комплексов. Кадры обнаруживаются в мобильных телефонах украинских националистов на уже разгромленных позициях ВСУ. Специалисты из США заключили, что эффективность применения ПЗРК против российских ВКС упала ниже 10%, а это — худший показатель за всю историю использования таких комплексов.
Американцы пришли к выводу, что украинские военные так и не наловчились правильно применять ПЗРК, в то время как боевое мастерство российских пилотов самолетов и вертолетов постоянно растет в условиях ведения действий против ВСУ.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.