Как рассказали журналисты Федерального агентства новостей, в Сети появляются видеоролики с провальным применением переносных зенитно-ракетных комплексов. Кадры обнаруживаются в мобильных телефонах украинских националистов на уже разгромленных позициях ВСУ. Специалисты из США заключили, что эффективность применения ПЗРК против российских ВКС упала ниже 10%, а это — худший показатель за всю историю использования таких комплексов.