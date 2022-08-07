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ВСУ стали применять снаряды с воздушным подрывом при обстрелах Донецка

ВСУ стали применять снаряды с воздушным подрывом при обстрелах Донецка
Федеральное агентство новостей

Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк боеприпасами с воздушным подрывом.

Как сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин, снаряды оснащены парашютной системой. С ее помощью они медленно спускаются и детонируют на высоте порядка 50 метров над землей. Это позволяет увеличить зону поражения.

Предположительно, украинские артиллеристы используют снаряды M454 калибра 155 миллиметров, совместимые с орудиями образца НАТО.

Ранее в Министерстве обороны России сообщали об уничтожении украинского взвода реактивной системы залпового огня HIMARS и базы иностранных наемников в Днепропетровской области.

ВСУ ДНР Донецк обстрел спецоперация Украина
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