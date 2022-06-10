ВСУ сосредоточили до 70 тысяч военных в районе Славянска в ДНР

Группировка Вооруженных сил Украины из десятков тысяч человек сосредоточена вокруг города Славянск Донецкой Народной Республики, заявил замминистра информации ДНР Артем Ольхин.
В эфире телеканала «Россия-1» он уточнил, что группировка ВСУ может достигать 70 тысяч военных. Главным образом они сосредоточены между Славянском и Авдеевкой.
«От Авдеевки до Славянска практически все одна городская агломерация. Там суммарно группировка войск, разные эксперты по-разному называют, тысяч 60-70 точно», — сказал Ольхин.
Россия начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. В Минобороны РФ многократно отмечали, что российские войска наносят удары только по военным объектам ВСУ.