Новости04

ВСУ сосредоточили до 70 тысяч военных в районе Славянска в ДНР

ВСУ сосредоточили до 70 тысяч военных в районе Славянска в ДНР
Федеральное агентство новостей

Группировка Вооруженных сил Украины из десятков тысяч человек сосредоточена вокруг города Славянск Донецкой Народной Республики, заявил замминистра информации ДНР Артем Ольхин.

В эфире телеканала «Россия-1» он уточнил, что группировка ВСУ может достигать 70 тысяч военных. Главным образом они сосредоточены между Славянском и Авдеевкой.

«От Авдеевки до Славянска практически все одна городская агломерация. Там суммарно группировка войск, разные эксперты по-разному называют, тысяч 60-70 точно», — сказал Ольхин.

Россия начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. В Минобороны РФ многократно отмечали, что российские войска наносят удары только по военным объектам ВСУ.

ВСУ ДНР славянск
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.