ВСУ снова обстреляли Куйбышевский район Донецка из минометов крупного калибра

Военнослужащие ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка восемь мин калибра 120 миллиметров. Обстрел был зафиксирован в 14:00 по местному времени и велся со стороны населенного пункта Пески, наличие жертв и разрушений уточняется. Об этом заявили представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.