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    ВСУ снова обстреляли Куйбышевский район Донецка из минометов крупного калибра

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    ВСУ снова обстреляли Куйбышевский район Донецка из минометов крупного калибра

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    Нацгвардия Украины

    Украинская армия в очередной раз подвергла минометному обстрелу Куйбышевский район столицы Донецкой Народной Республики.

    Военнослужащие ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка восемь мин калибра 120 миллиметров. Обстрел был зафиксирован в 14:00 по местному времени и велся со стороны населенного пункта Пески, наличие жертв и разрушений уточняется. Об этом заявили представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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