Украинские военные рассчитывали остановить наступление российских войск на Мариуполь с помощью создания обширных минных полей на морском побережье.
Командование ВСУ было убеждено, что российские морпехи высадятся на побережьях Мариуполя, Одессы и Николаева. Именно поэтому там были созданы мощные минные заграждения, однако они не помогли украинским военным.
Отмечается, что российское военное руководство было осведомлено об установке минных полей, поэтому никакой массовой высадки десанта не было. Единственное, чего удалось добиться ВСУ, — это роста недовольства среди местных жителей, которым теперь не разрешают посещать пляжи, пока там ведутся работы по разминированию.