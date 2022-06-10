ВСУ с помощью обширных минных полей планировали помешать освобождению Мариуполя

Отмечается, что российское военное руководство было осведомлено об установке минных полей, поэтому никакой массовой высадки десанта не было. Единственное, чего удалось добиться ВСУ, — это роста недовольства среди местных жителей, которым теперь не разрешают посещать пляжи, пока там ведутся работы по разминированию.