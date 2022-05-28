ВСУ развернули комплекс «Точка-У» в элеваторе Северска для обстрела ДНР

«При этом националисты систематически обстреливают населенные пункты Донецкой Народной Республики, провоцируя Вооруженные силы России на ответный огонь, чтобы по отработанному ранее сценарию обвинить российских военнослужащих в якобы [наносимых ими] неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры», — добавил он.