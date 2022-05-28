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ВСУ развернули комплекс «Точка-У» в элеваторе Северска для обстрела ДНР

ВСУ развернули комплекс «Точка-У» в элеваторе Северска для обстрела ДНР
globallookpress.com/Vincenzo Circosta/Keystone Press Agency

Населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР) обстреливаются из ракетного комплекса «Точка-У» и реактивной системы залпового огня (РСЗО), размещенных украинскими боевиками в элеваторе Северска.

Тяжелая техника развернута на территории зернохранилища, которое находится на пересечении улиц Толстого и Донецкой, уточнил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«При этом националисты систематически обстреливают населенные пункты Донецкой Народной Республики, провоцируя Вооруженные силы России на ответный огонь, чтобы по отработанному ранее сценарию обвинить российских военнослужащих в якобы [наносимых ими] неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры», — добавил он.

Склады боеприпасов украинских военных обнаружены в цехах птицефабрики на территории поселка Казачья Лопань Харьковской области. В ангарах боевики разместили военную технику, а персонал фабрики насильно удерживается в подвале одного из административных зданий, заключил Мизинцев, передает телеканал «360».

ВСУ ДНР точка-у
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