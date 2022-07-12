Жители Одесской области сообщили представителям российских силовых структур о размещении украинских войск и пункта управления в школе, на станции скорой помощи и в больнице с родильным отделением в двух селах Белгород-Днестровского района. Об этом рассказал сотрудник российской силовой структуры, передает РИА Новости.
«Киевский режим продолжает практику размещения пунктов постоянной дислокации военнослужащих в медицинских и образовательных учреждениях. Так, в Одесской области в населенном пункте Сарата, по сообщению местных жителей, в действующих медучреждениях — на территории станции скорой помощи и горбольницы на постоянной основе размещено порядка 200 морпехов ВСУ, причем в самой больнице продолжает работать родильное отделение», — сообщил силовик.
Он также уточнил, что персонал больницы предпринимал попытки препятствовать обустройству ВСУ в здании, однако получил приказ прекратить сопротивление от подконтрольной Киеву военной администрации Одесской области.
Вместе с этим, в другом населенном пункте, по словам представителя российских силовых структур, для украинских военных было подготовлено образовательное учреждение.
«В селе Шабо полностью переоборудованы четыре двухэтажных школьных корпуса под размещение 200 военнослужащих и пункт управления», — сообщил силовик.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.