На территории горного техникума в Лисичанске находится опорный пункт украинских боевиков. В подвале здания размещен склад боеприпасов, а во дворе стоит тяжелое вооружение.

«В Славянске Донецкой Народной Республики в зданиях школ № 14 и 20 националистами оборудованы огневые позиции, на прилегающей территории размещена бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и РСЗО, в помещениях данных учебных заведений под предлогом обеспечения безопасности насильно удерживаются жители близлежащих домов», — уточнил представитель Минобороны РФ.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) развернули огневые точки на подступах к зданиям образовательного и дошкольного учреждения. Тяжелое вооружение украинских военных также замечено в школах Лисичанска и Славянска.

Иностранные наемники замечены на территории детского сада №49 и школы №18 в Бахмуте Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом заявил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.