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    ВСУ расстреляли следовавшую в Харьков колонну беженцев

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    ВСУ расстреляли следовавшую в Харьков колонну беженцев

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    Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/ globallookpress

    Украинские силовики нанесли удар по колонне беженцев, которая следовала из Волчанска в Харьков. Об этом сообщил очевидец.

    По словам очевидца, в обстреле со стороны боевиков ВСУ есть жертвы и раненые. Среди погибших – женщины и дети. Остальные подробности пока не сообщаются, пишет РИА Новости.

    «На моих глазах умерла одна бабушка, умерла моя подруга — прямое попадание через лобовое стекло в голову», — добавил очевидец.

    Россия продолжает проводить спецоперацию по денацификации Украины. Ее основной целью является защита мирных граждан. РФ регулярно открывает гумкоридоры для эвакуации жителей.

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