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Украинские силовики нанесли удар по колонне беженцев, которая следовала из Волчанска в Харьков. Об этом сообщил очевидец.
По словам очевидца, в обстреле со стороны боевиков ВСУ есть жертвы и раненые. Среди погибших – женщины и дети. Остальные подробности пока не сообщаются, пишет РИА Новости.
«На моих глазах умерла одна бабушка, умерла моя подруга — прямое попадание через лобовое стекло в голову», — добавил очевидец.
Россия продолжает проводить спецоперацию по денацификации Украины. Ее основной целью является защита мирных граждан. РФ регулярно открывает гумкоридоры для эвакуации жителей.
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