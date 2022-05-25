ВСУ пытаются отступить в Артемовск, чтобы избежать окружения

Союзные силы продолжают продвижение в направлении Васильевки. Есть информация, что на текущий момент они заняли Белогоровку и Нагорное. Кроме того, по некоторым данным войска вышки к трассе Артемовск (Бахмут) — Лисичанск, однако официально подтверждения этого факта нет.
Последним источником снабжения Лисичанской группировки остается Северск, однако сейчас он по большей части интересен ВСУ только как маршрут для отступления. Если эта магистраль будет перекрыта, находящиеся в Донбассе группировки не смогут покинуть область.
С утра начались бои за Новолуганское, к востоку от которого бойцы «ЧВК Вагнера» вчера без боя заняли Светлодарск. Руководство ВСУ 22 мая начало отступление в сторону Артемовска.
Однако силы противника до сих пор находятся в Новолуганском. Сейчас идет операция по его освобождению. О начале мероприятия сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
Сообщение ВСУ об успехах в Тошковке оказалось вбросом: большая часть населенного пункта уже находится под контролем народной милиции ЛНР. Представитель НМ подтвердила, что украинские силы покинули укрепления. На южных окраинах Камышевахи идут активные бои. Наступление союзников поддерживают артиллерия и самоходные минометы.