ВСУ пытаются отступить в Артемовск, чтобы избежать окружения

Союзные силы продолжают продвижение в направлении Васильевки. Есть информация, что на текущий момент они заняли Белогоровку и Нагорное. Кроме того, по некоторым данным войска вышки к трассе Артемовск (Бахмут) — Лисичанск, однако официально подтверждения этого факта нет.