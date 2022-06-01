ВСУ провоцируют российских военных обстрелами из жилых кварталов

Украинские боевики целенаправленно ведут обстрел из жилых кварталов, чтобы спровоцировать российских военных на ответный огонь. Об этом заявил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Вместе с этим радикалы продолжают оборудовать огневые точки и склады боеприпасов на территории образовательных учреждений и в жилых домах. В Одессе опорные пункты боевиков расположены в лицее, зданиях общежитиях и школах.
«Боевики, зная, что в результате таких преступных действий жертвами станут мирные жители, целенаправленно обстреливают позиции Вооруженных сил России из жилых кварталов, провоцируя их на ответный огонь, чтобы в последующем возложить ответственность за возможные жертвы среди мирного населения на российских военнослужащих», — отметил Мизинцев.
Казармы украинских солдат выявлены на территории трех школ и детского сада в Краматорске. В Славянске боевики оборудовали огневые позиции в здании профессионального машиностроительного лицея, пишет RT.