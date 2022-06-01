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ВСУ провоцируют российских военных обстрелами из жилых кварталов

ВСУ провоцируют российских военных обстрелами из жилых кварталов
Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские боевики целенаправленно ведут обстрел из жилых кварталов, чтобы спровоцировать российских военных на ответный огонь. Об этом заявил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Вместе с этим радикалы продолжают оборудовать огневые точки и склады боеприпасов на территории образовательных учреждений и в жилых домах. В Одессе опорные пункты боевиков расположены в лицее, зданиях общежитиях и школах.

«Боевики, зная, что в результате таких преступных действий жертвами станут мирные жители, целенаправленно обстреливают позиции Вооруженных сил России из жилых кварталов, провоцируя их на ответный огонь, чтобы в последующем возложить ответственность за возможные жертвы среди мирного населения на российских военнослужащих», — отметил Мизинцев.

Казармы украинских солдат выявлены на территории трех школ и детского сада в Краматорске. В Славянске боевики оборудовали огневые позиции в здании профессионального машиностроительного лицея, пишет RT.

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