Новости03

ВСУ применяют западное вооружение при обстрелах освобожденной Попасной

ВСУ применяют западное вооружение при обстрелах освобожденной Попасной
Федеральное агентство новостей

Украинские националисты продолжают обстрелы города Попасная в Луганской Народной Республике даже спустя месяц после его освобождения.

RT опубликовал кадры с коптера, снятые в небе над населенным пунктом. На них видны последствия боевых действий и атак ВСУ в Попасной. Так, на камеру попали разрушенные многоэтажки, здание лицея, где укрывались украинские боевики. На улицах города лежат груды обломков, на дорогах видна искореженная боевая и гражданская техника.

Операция по освобождению Попасной продолжалась на протяжении двух месяцев — с марта по май. Заслуга в прорыве обороны ВСУ здесь, по некоторым данным, принадлежит бойцам «ЧВК Вагнера» — именно на их плечи легла тяжесть городских боев.

globallookpress.com/Vincenzo Circosta/Keystone Press Agency
globallookpress.com/Vincenzo Circosta/Keystone Press Agency

Продвижение российских войск в Попасной осложнялось глубоко эшелонированной обороной противника. Стараниями украинских военных и западных инструкторов город фактически был превращен в один мощнейший укрепрайон.

По словам корреспондента RT Игоря Жданова, даже спустя месяц после зачистки Попасной ВСУ продолжают обстрелы города. Практически в круглосуточном режиме они накрывают территорию населенного пункта «всем, что долетает». Применяется в том числе и западное оружие — например, американские гаубицы М777.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.