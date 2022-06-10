ВСУ применяют западное вооружение при обстрелах освобожденной Попасной

Украинские националисты продолжают обстрелы города Попасная в Луганской Народной Республике даже спустя месяц после его освобождения.
RT опубликовал кадры с коптера, снятые в небе над населенным пунктом. На них видны последствия боевых действий и атак ВСУ в Попасной. Так, на камеру попали разрушенные многоэтажки, здание лицея, где укрывались украинские боевики. На улицах города лежат груды обломков, на дорогах видна искореженная боевая и гражданская техника.
Операция по освобождению Попасной продолжалась на протяжении двух месяцев — с марта по май. Заслуга в прорыве обороны ВСУ здесь, по некоторым данным, принадлежит бойцам «ЧВК Вагнера» — именно на их плечи легла тяжесть городских боев.
Продвижение российских войск в Попасной осложнялось глубоко эшелонированной обороной противника. Стараниями украинских военных и западных инструкторов город фактически был превращен в один мощнейший укрепрайон.
По словам корреспондента RT Игоря Жданова, даже спустя месяц после зачистки Попасной ВСУ продолжают обстрелы города. Практически в круглосуточном режиме они накрывают территорию населенного пункта «всем, что долетает». Применяется в том числе и западное оружие — например, американские гаубицы М777.