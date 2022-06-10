ВСУ применяют западное вооружение при обстрелах освобожденной Попасной

RT опубликовал кадры с коптера, снятые в небе над населенным пунктом. На них видны последствия боевых действий и атак ВСУ в Попасной. Так, на камеру попали разрушенные многоэтажки, здание лицея, где укрывались украинские боевики. На улицах города лежат груды обломков, на дорогах видна искореженная боевая и гражданская техника.