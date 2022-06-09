ВСУ применили «дроны-камикадзе» на Авдеевском направлении: эксклюзивные фото сбитых беспилотников

Преимущество подобного оружия в том, что после запуска дрон длительное время, находится в воздухе в поисках цели. Также, координируя действия нескольких аппаратов есть возможность совершать массированные или скоординированные удары по множеству целей одновременно, выходя в точку атаки одной группой.