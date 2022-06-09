ВСУ применили «дроны-камикадзе» на Авдеевском направлении: эксклюзивные фото сбитых беспилотников

На Авдеевском направлении ВСУ применили «дроны-камикадзе» по отбитым позициям ДНР в районе населенного пункта Каменка. Как сообщил телеканал «ДонеZкий», все защитники Донецкой Народной Республики, находящиеся в этом месте, к счастью, уцелели.
Украина получает все больше оружия от США. Новым типом, который начали применять недавно на Донбассе стали барражирующие боеприпасы, или как их еще называют «дроны -камикадзе». Они были сбиты силами союзной армии.
Преимущество подобного оружия в том, что после запуска дрон длительное время, находится в воздухе в поисках цели. Также, координируя действия нескольких аппаратов есть возможность совершать массированные или скоординированные удары по множеству целей одновременно, выходя в точку атаки одной группой.
Из запасов армии США на Украину поставлена дроны Switch Blade. Также специально для ВСУ разработан и поставляется дрон Phoenix Ghost, характеристики которого пока не разглашаются Пентагоном.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.