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ВСУ при худшем раскладе могут пойти на отчаянный шаг, подорвав Каховскую дамбу

ВСУ при худшем раскладе могут пойти на отчаянный шаг, подорвав Каховскую дамбу
Федеральное агентство новостей

Обозреватели издания “Свободная пресса” опубликовали материал, в котором утверждается, что ВСУ готовы пойти на отчаянный шаг и затопить Херсон, подорвав Каховскую дамбу.

Авторы отметили, что Киев поставил цель захватить Херсон до начла зимы, в противном случае весной ВС РФ будут контролировать весь черноморский регион. По словам обозревателей, ВСУ применят опыт наступления на Харьков и будут применять тактику мобильных групп.

Так как у ВСУ нет возможности занять правый берег, они могут пойти на подрыв Каховской дамбы, чтобы затопить Херсон и нарушить его обороноспособность, отметили обозреватели. ранее замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов высказывал схожие предположения, говоря, что Украина намерена добиться прорыва дамбы, и для Херсонщины существует реальная угроза потопления.

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