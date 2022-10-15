ВСУ при худшем раскладе могут пойти на отчаянный шаг, подорвав Каховскую дамбу

Так как у ВСУ нет возможности занять правый берег, они могут пойти на подрыв Каховской дамбы, чтобы затопить Херсон и нарушить его обороноспособность, отметили обозреватели. ранее замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов высказывал схожие предположения, говоря, что Украина намерена добиться прорыва дамбы, и для Херсонщины существует реальная угроза потопления.