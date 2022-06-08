Украинская армия уничтожила весь жилой фонд Попасной, в городе не осталось ни одного уцелевшего знания.
ВСУ долгие годы создавали в Попасной мощный укрепрайон, оборудовали забетонированные траншеи и систему подземных коммуникаций. Они готовились долго держать оборону этого населенного пункта, поскольку он имел важное стратегическое значение. Бои продолжались около двух месяцев и город был практически уничтожен.
Украинские подразделения устанавливали технику во дворах жилых домов, больниц и школ. До начала военных действий здесь проживало около 20 тысяч местных жителей, однако сейчас в городе осталось не больше нескольких сотен человек. Многие до сих пор боятся выходить из подвалов, несмотря на то, что город был освобожден еще месяц назад. Обстрелы территории не прекращаются до сих пор.
В городе нет ни одного уцелевшего дома. Все здания так или иначе пострадали от обстрелов. Местная жительница рассказала корреспондентам НТВ, что просидела одна в подвале 28 дней, потому что ее дом сгорел.
В результате тяжелых боев российские силы освободили Попасную в начале мая. Сообщается, что тяжесть городских сражений взяли на себя бойцы «ЧВК Вагнера».
Российские волонтеры и добровольцы помогают местным жителям, доставляют в Попасную воду и еду.