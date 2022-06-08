ВСУ превратили Попасную в город-призрак

Украинские подразделения устанавливали технику во дворах жилых домов, больниц и школ. До начала военных действий здесь проживало около 20 тысяч местных жителей, однако сейчас в городе осталось не больше нескольких сотен человек. Многие до сих пор боятся выходить из подвалов, несмотря на то, что город был освобожден еще месяц назад. Обстрелы территории не прекращаются до сих пор.