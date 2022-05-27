ВСУ повторили обстрел Донецка семилетней давности: фоторепортаж с места событий

«Прилетело, все стекла повыбивало, дом побило. Сил уже нет, тяжело и страшно. Это хорошо, что я на другой стороне была, а то только в спальню зашла, и в зал штук пять осколков залетело», — говорит Татьяна, соседка раненой женщины.