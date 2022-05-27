ВСУ повторили обстрел Донецка семилетней давности: фоторепортаж с места событий

Восемь лет столица Донецкой Народной Республики — город Донецк, находится под обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины. Одна из последних атак по городу буквально один в один повторила обстрел семилетней давности, отметили местные жители в беседе со специальным корреспондентом «Народных Новостей».
Утром, 26 мая, ВСУ нанесли очередной удар по Кировскому району города нанесли. Под огнем оказался микрорайон шахты 17-17бис. В результате несколько домов получили повреждения, а пожилая женщина 1946 года рождения получила ранение.
«В десять часов вечера начался обстрел. Пострадали дома, посекло машину. Обстрел был долгим, очень долгим. Сначала били минометы. Мы уже начали разбираться, а потом пошли «Грады». Видимо, со стороны Красногоровки», — рассказала Лилия, живущая на улице Ревпуть.
По ее словам, в последнее время обстрелы участились. Украинские вооруженные силы ведут огонь из районов Песков, Красногоровки и Авдеевки. Лилия отметила оперативность медицинских служб ДНР. Они прибыли на место происшествия в кратчайшие сроки, оказали медицинскую помощь и эвакуировали пострадавшую женщину, получившую травму от взрыва мины.
«Прилетело, все стекла повыбивало, дом побило. Сил уже нет, тяжело и страшно. Это хорошо, что я на другой стороне была, а то только в спальню зашла, и в зал штук пять осколков залетело», — говорит Татьяна, соседка раненой женщины.
Всего в результате обстрела повреждения получили объекты городской инфраструктуры и четыре жилых дома по адресам: ул. Малиновского, 9, ул. Ревпути, 4 и ул. Клавдии Назаровой, 53 и 55.
Как уточняют местные жители, украинские снаряды попали почти в те же самые дома, что и семь лет назад.
«Здесь прилет был точно такой же в 2015 году. Буквально вчера «градина» прилетела точно туда же. То есть, они бьют ровно по тем же точкам», — отметил Андрей, проживающий на улице Малиновского.
Стоит добавить, что всего за один день ВСУ обстреляли девять населенных пунктов ДНР. Ранения получили четыре мирных жителя, повреждены 27 жилых домов, три объекта гражданской инфраструктуры и столько же транспортных средств.