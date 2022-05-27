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ВСУ повторили обстрел Донецка семилетней давности: фоторепортаж с места событий

ВСУ повторили обстрел Донецка семилетней давности: фоторепортаж с места событий
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

Восемь лет столица Донецкой Народной Республики — город Донецк, находится под обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины. Одна из последних атак по городу буквально один в один повторила обстрел семилетней давности, отметили местные жители в беседе со специальным корреспондентом «Народных Новостей».

Утром, 26 мая, ВСУ нанесли очередной удар по Кировскому району города нанесли. Под огнем оказался микрорайон шахты 17-17бис. В результате несколько домов получили повреждения, а пожилая женщина 1946 года рождения получила ранение.

«В десять часов вечера начался обстрел. Пострадали дома, посекло машину. Обстрел был долгим, очень долгим. Сначала били минометы. Мы уже начали разбираться, а потом пошли «Грады». Видимо, со стороны Красногоровки», — рассказала Лилия, живущая на улице Ревпуть.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

По ее словам, в последнее время обстрелы участились. Украинские вооруженные силы ведут огонь из районов Песков, Красногоровки и Авдеевки. Лилия отметила оперативность медицинских служб ДНР. Они прибыли на место происшествия в кратчайшие сроки, оказали медицинскую помощь и эвакуировали пострадавшую женщину, получившую травму от взрыва мины.

«Прилетело, все стекла повыбивало, дом побило. Сил уже нет, тяжело и страшно. Это хорошо, что я на другой стороне была, а то только в спальню зашла, и в зал штук пять осколков залетело», — говорит Татьяна, соседка раненой женщины.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

Всего в результате обстрела повреждения получили объекты городской инфраструктуры и четыре жилых дома по адресам: ул. Малиновского, 9, ул. Ревпути, 4 и ул. Клавдии Назаровой, 53 и 55.

Как уточняют местные жители, украинские снаряды попали почти в те же самые дома, что и семь лет назад.

«Здесь прилет был точно такой же в 2015 году. Буквально вчера «градина» прилетела точно туда же. То есть, они бьют ровно по тем же точкам», — отметил Андрей, проживающий на улице Малиновского.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

Стоит добавить, что всего за один день ВСУ обстреляли девять населенных пунктов ДНР. Ранения получили четыре мирных жителя, повреждены 27 жилых домов, три объекта гражданской инфраструктуры и столько же транспортных средств.

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RusNewsToday24
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