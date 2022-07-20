ВСУ потеряли 26 солдат и два танка в боях с силами НМ ЛНР за минувшие сутки

Согласно обнародованным данным, за минувшие сутки защитники Донбасса ликвидировали 26 военнослужащих ВСУ. Кроме того, уничтожены два танка, два бронетранспортера, артиллерийская и зенитно-ракетная установки, а также четыре единицы автомобильной техники.