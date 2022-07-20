ВСУ потеряли 26 солдат и два танка в боях с силами НМ ЛНР за минувшие сутки

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в боях с подразделениями Народной милиции ЛНР, сообщила пресс-служба ведомства.
Согласно обнародованным данным, за минувшие сутки защитники Донбасса ликвидировали 26 военнослужащих ВСУ. Кроме того, уничтожены два танка, два бронетранспортера, артиллерийская и зенитно-ракетная установки, а также четыре единицы автомобильной техники.
«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике», — говорится в сообщении.
Ранее, как сообщает Argumenti.ru, министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил жестко пресекать обстрелы населенных пунктов Донбасса со стороны ВСУ.