ВСУ поставили ультиматум Зеленскому, выбор сложный

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Украинский лидер Владимир Зеленский получил ультимативное условие со стороны своих военных, ему предстоит сделать сложный выбор.

Об этом заявил журналист и политический эксперт с Украины Юрий Подоляка.

В соцсетях политолог заявил о так называемом «сливе» информации из украинского Генштаба, к которому ему удалось получить доступ. Ссылаясь на собственный источник в командовании ВСУ, Подоляка рассказал о поставленном бойцами ультиматуме Зеленскому.

Украинские военнослужащие потребовали от президента в срочном порядке принять решение по восточной группировке войск, чтобы избежать повторения ситуации в Мариуполе, где в окружении оказались почти пятнадцать тысяч бойцов, включая представителей националистических формирований.

В свою очередь, Подоляка выразил уверенность в том, что киевские власти «кинут» восточную группировку ВСУ, как и мариупольскую. По мнению политолога, все украинские подразделения, способные двигаться вперед, уже направляются в сторону Одессы и Киева.

Следует отметить, что официального подтверждения данных, озвученных украинским экспертом, пока не поступало.

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