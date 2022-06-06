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ВСУ получили от России листовки с фотографией Арестовича в женском платье

ВСУ получили от России листовки с фотографией Арестовича в женском платье
prt scr youtube.com/UKRLIFE.TV

Российские военнослужащие доставили на позиции боевиков ВСУ листовки с призывом сложить оружие. На некоторых из них есть фотография советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича в женском платье.

ВС России направились к позициям ВСУ в Запорожской области. На некоторых листовках красуются фотографии президента Украины Владимира Зеленского, олигарха Игоря Коломойского, пишет РИА Новости.

«Боец ВСУ! Ты погибаешь за таких, как он!» — говорится на листовке с Аресовичем.

Чтобы доставить листовки украинским силовикам, российские военнослужащие использовали гаубицы Д-30. Загруженные в них снаряды с фотографиями не способны навредить объектам инфраструктуры.

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