ВСУ получили от России листовки с фотографией Арестовича в женском платье

Российские военнослужащие доставили на позиции боевиков ВСУ листовки с призывом сложить оружие. На некоторых из них есть фотография советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича в женском платье.
ВС России направились к позициям ВСУ в Запорожской области. На некоторых листовках красуются фотографии президента Украины Владимира Зеленского, олигарха Игоря Коломойского, пишет РИА Новости.
«Боец ВСУ! Ты погибаешь за таких, как он!» — говорится на листовке с Аресовичем.
Чтобы доставить листовки украинским силовикам, российские военнослужащие использовали гаубицы Д-30. Загруженные в них снаряды с фотографиями не способны навредить объектам инфраструктуры.