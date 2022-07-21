ВСУ получат от полиции Майами конфискованное у преступников оружие

Полицейские американского города Майами решили направить Вооруженным силам Украины конфискованное у преступников оружие. Об этом сообщил комиссар ведомства Кен Рассел.
По его словам, каждое полицейское управление имеет целый арсенал, которому власти не могут найти применение. В рамках частной инициативы бесхозные ружья, пистолеты и автоматы перейдут в пользование украинцам.
Всего офицеры Майами собрали 167 единиц оружия, которое будет направлено в город-побратим — Ирпень . В ближайшее время другие города США могут последовать этому примеру.