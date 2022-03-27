ВСУ подвергли артиллерийскому обстрелу жилые кварталы Петровского района Донецка

Ранее

Минобороны РФ опубликовало видео, на котором беженка из Мариуполя рассказала,

что националисты прикрывались мирными жителями как живым щитом и во время

отступления подорвали городской драматический театр. По ее словам, члены

батальона «Азов»* (экстремистская организация, запрещенная в РФ) не выпускали

людей и не давали им воды. Так, жителям города вместе с маленькими детьми

пришлось просидеть 15 суток в подвале в нечеловеческих условиях.