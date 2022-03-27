ВСУ подвергли артиллерийскому обстрелу жилые кварталы Петровского района Донецка

riafan.ru Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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riafan.ru

Петровский район города Донецк в ДНР подвергся
обстрелу украинских военных. Об этом сообщили в представительстве республики в
Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооруженных формирований Украины –
ред.] по направлению – населенный пункт Красногоровка – город Донецк
(Петровский район). Всего было выпущено четыре снаряда калибром 122
миллиметра», — уточняется в тексте сообщения.

В Telegram-канале представительства отметили, что
обстрел был зафиксирован в 19.15

Ранее
Минобороны РФ опубликовало видео, на котором беженка из Мариуполя рассказала,
что националисты прикрывались мирными жителями как живым щитом и во время
отступления подорвали городской драматический театр. По ее словам, члены
батальона «Азов»* (экстремистская организация, запрещенная в РФ) не выпускали
людей и не давали им воды. Так, жителям города вместе с маленькими детьми
пришлось просидеть 15 суток в подвале в нечеловеческих условиях.

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