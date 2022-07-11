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ВСУ планируют подорвать здание с мирными гражданами Славянска

ВСУ планируют подорвать здание с мирными гражданами Славянска
Федеральное агентство новостей

Украинские националисты планируют очередную провокацию с целью обвинить российскую армию в неизбирательных ударах по гражданским объектам. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

ВСУ задумали устроить провокацию в Славянске. По информации Минобороны России, националисты планируют взорвать здание,  в котором находятся мирные граждане.

«В здании профессионального аграрного лицея под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих жилых кварталов. При этом здание заминировано и боевики планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в городе», — добавил генерал-полковник.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что российские войска высокоточными ракетами «Калибр» уничтожили хранилища ВСУ с боеприпасами для американских РСЗО HIMARS и гаубиц M777. Склад со снарядами находился в Днепропетровской области, пишет телеканал «360».

ВСУ мизинцев Минобороны провокация славянск
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