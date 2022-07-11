ВСУ планируют подорвать здание с мирными гражданами Славянска

«В здании профессионального аграрного лицея под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих жилых кварталов. При этом здание заминировано и боевики планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в городе», — добавил генерал-полковник.