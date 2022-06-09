ВСУ планируют подорвать емкости с токсическими веществами в Авдеевке

«В Авдеевке на территории коксохимического завода (Индустриальный проспект) украинские националисты заминировали емкости с токсичными веществами, которые они намереваются подорвать при подходе подразделений Вооруженных сил России и образовавшимся ядовитым облаком задержать их наступление», — добавил Мизинцев.