Украинские националисты заминировали емкости с токсическими веществами в Авдеевке. Такое заявление сделал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
ВСУ планируют подорвать емкости с ядовитыми веществами на территории коксохимического завода. Данная провокация устраивается с целью обвинить России в «применении» химического оружия.
«В Авдеевке на территории коксохимического завода (Индустриальный проспект) украинские националисты заминировали емкости с токсичными веществами, которые они намереваются подорвать при подходе подразделений Вооруженных сил России и образовавшимся ядовитым облаком задержать их наступление», — добавил Мизинцев.
Это уже не первая провокация, которую готовят украинские силовики. Ранее стало известно, что ВСУ готовятся обстрелять Змиевскую тепловую электростанцию, передает Argumenti.ru.
Кроме того, по информации URA.RU, Киев готовит минирование цистерн с химическими веществами. Провокацию могут устроить в Северодонецке.