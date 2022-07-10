Вооруженные силы Украины продолжают перебрасывать подкрепления в район Бахмута (Артемовска), ожидая в ближайшие дни начала операции российских войск по освобождению узла. В важный железнодорожный узел, расположенный на территории ДНР, стягиваются все доступные силы, включая боеспособные бригады ВСУ, бронетехнику и иностранных наемников.
Переброску войск в Бахмут подтверждают многочисленные источники в соцсетях. Так, в районе города была замечена разгрузка британских БМП FV103 Spartan, которые прибыли в составе 25-й отдельной авиадесантной бригады ВСУ. 35 таких четырехместных боевых машин союзники киевского режима в Лондоне обещали поставить ВСУ еще в апреле. Прямо по жилым районам города проводится новая линия обороны: в многоквартирных домах оборудуются огневые точки, через огороды частников тянут траншеи и окопы.
После прорыва главной линии украинской обороны в Попасной и ряде других районов Бахмут, ключевой железнодорожный узел, стал новым оборонительным узлом, прикрывающим агломерацию Славянска и Краматорска. Вокруг города непрерывно кипят артиллерийские бои, многие населенные пункты, освобожденные ВС РФ, подвергаются огневым налетам со стороны ВСУ.
Тем временем российские силы подобрались совсем близко: на фотографиях из села Клиновое, которое расположено в 6 км от Бахмута, замечены бойцы «ЧВК Вагнера». По сообщениям мирным жителей, после освобождения Клиновое три дня подряд подвергалось огневым налетам ВСУ — украинские военные пытались не дать русским добровольцам закрепиться в населенном пункте.