ВСУ перебрасывают резервы в Бахмут в ожидании российского наступления

Переброску войск в Бахмут подтверждают многочисленные источники в соцсетях. Так, в районе города была замечена разгрузка британских БМП FV103 Spartan, которые прибыли в составе 25-й отдельной авиадесантной бригады ВСУ. 35 таких четырехместных боевых машин союзники киевского режима в Лондоне обещали поставить ВСУ еще в апреле. Прямо по жилым районам города проводится новая линия обороны: в многоквартирных домах оборудуются огневые точки, через огороды частников тянут траншеи и окопы.