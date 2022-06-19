ВСУ открыли огонь по Ясиновскому коксохимическому заводу в Макеевке

«В результате обстрела производственных мощностей был поврежден цех ректификации, а также повреждены резервуары для готовой продукции», — уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, в результате обстрела ВСУ был поврежден цех ректификации и резервуары предприятия.

Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар огонь по Ясиновскому коксохимическому заводу в Кировском районе Макеевки. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.