ВСУ открыли огонь по Ясиновскому коксохимическому заводу в Макеевке

Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар огонь по Ясиновскому коксохимическому заводу в Кировском районе Макеевки. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
По данным ведомства, в результате обстрела ВСУ был поврежден цех ректификации и резервуары предприятия.
«В результате обстрела производственных мощностей был поврежден цех ректификации, а также повреждены резервуары для готовой продукции», — уточнили в пресс-службе.
Ранее Народная милиция ДНР сообщала, что украинская армия открыла артиллерийский огонь по Кировскому району Макеевки.