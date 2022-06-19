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ВСУ открыли огонь по Ясиновскому коксохимическому заводу в Макеевке

ВСУ открыли огонь по Ясиновскому коксохимическому заводу в Макеевке
Федеральное агентство новостей

Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар огонь по Ясиновскому коксохимическому заводу в Кировском районе Макеевки. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

По данным ведомства, в результате обстрела ВСУ был поврежден цех ректификации и резервуары предприятия.

«В результате обстрела производственных мощностей был поврежден цех ректификации, а также повреждены резервуары для готовой продукции», — уточнили в пресс-службе.

Ранее Народная милиция ДНР сообщала, что украинская армия открыла артиллерийский огонь по Кировскому району Макеевки.

ВСУ Донбасс Украина
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