Союзные силы подошли вплотную к Северску, но операция по контролю над городом еще не началась. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Он подчеркнул, что ВСУ возвели укрепрайоны в лесах вокруг города. Российская артиллерия в настоящее время занимается уничтожением огневых позиций украинских националистов. Только после этого российские войска войдут в Северск, констатирует Мирошник.
«В самом Северске остались только тербаты и мобилизованные бойцы, брошенные ВСУ в качестве пушечного мяса. Основные войска из обученных военных отводятся», — объяснил посол.
В настоящее время российское командование предпринимает все необходимые усилия для того, чтобы Северск был взят под контроль оперативно и без лишней стрельбы, подчеркнул Мирошник.
Ранее RT сообщал о том, что бойцы Росгвардии обезвредили в Херсонской и Запорожской областях более 200 мин и снарядов ВСУ.