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ВСУ оставили в Северске «пушечное мясо» из тербатов и мобилизованных новобранцев

ВСУ оставили в Северске «пушечное мясо» из тербатов и мобилизованных новобранцев
Федеральное агентство новостей

Союзные силы подошли вплотную к Северску, но операция по контролю над городом еще не началась. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Он подчеркнул, что ВСУ возвели укрепрайоны в лесах вокруг города. Российская артиллерия в настоящее время занимается уничтожением огневых позиций украинских националистов. Только после этого российские войска войдут в Северск, констатирует Мирошник.

«В самом Северске остались только тербаты и мобилизованные бойцы, брошенные ВСУ в качестве пушечного мяса. Основные войска из обученных военных отводятся», — объяснил посол.

В настоящее время российское командование предпринимает все необходимые усилия для того, чтобы Северск был взят под контроль оперативно и без лишней стрельбы, подчеркнул Мирошник.

Ранее RT сообщал о том, что бойцы Росгвардии обезвредили в Херсонской и Запорожской областях более 200 мин и снарядов ВСУ.

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