ВСУ оказались под огнем с двух сторон: как армия ДНР освобождает Марьинку

Марьинка – это,

по сути, небольшой город, который многие местные жители считают пригородом

Донецка. По последним данным на 2021 год, тут проживало чуть больше 9000

человек. Сейчас за него идут ожесточенные бои. Украинские военные прекрасно

понимают, что если они отступят из Марьинки, то вся их линия обороны под

Донецком рассыплется. Теперь попасть туда можно, перейдя небольшую речку сразу

за поселком шахты Трудовская.