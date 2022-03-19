ВСУ оказались под огнем с двух сторон: как армия ДНР освобождает Марьинку

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Уже несколько
дней подряд военнослужащие Народной милиции ДНР продолжают вести бои за
освобождение Марьинки. С каждым днем, они все ближе к своей цели.
Марьинка – это,
по сути, небольшой город, который многие местные жители считают пригородом
Донецка. По последним данным на 2021 год, тут проживало чуть больше 9000
человек. Сейчас за него идут ожесточенные бои. Украинские военные прекрасно
понимают, что если они отступят из Марьинки, то вся их линия обороны под
Донецком рассыплется. Теперь попасть туда можно, перейдя небольшую речку сразу
за поселком шахты Трудовская.
«Как только
мы освободим Марьинку, то из-под удара выйдет Александровка и значительная
часть Донецка. Они, конечно, там очень хорошо укрепились за 8 лет, но мы
продвигаемся. Кто там стоит? Наемники, националисты. Ну да ничего. Справимся»,
– рассказывает один из бойцов Народной милиции.
На данный
момент около половины города находится под контролем защитников республики. Благодаря
умелым действиям бойцов удалось захватить бывший штаб ВСУ, где нашлось
множество документов, представляющих исключительную ценность.
Продвижение
вперед осложняется тем, что украинские военные, отходя, в попытках скрыть следы
своих преступлений, взрывают не только свои позиции, но и дома мирных жителей,
в которых дислоцировались это время. Вокруг Марьинки, да и в ней самой, саперы
ВСУ установили огромные минные поля, а позиции оборудованы буквально по всюду.
Фактически,
сейчас украинские войска оказались под огнем с двух сторон сразу. Защитники
республики зажимают их одновременно со стороны Александровки и Марьинки. И,
видя, как улица за улицей Марьинка становится свободной, начинаешь верить в то,
что в ближайшее время война с окраин Донецка уйдет окончательно.