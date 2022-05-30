ВСУ обстреляли здание детского сада в Калининском районе Горловки

Детский сад в Калининском районе Горловки попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил глава городской администрации Иван Приходько.
По его словам, в результате разрыва снаряда здание получило осколочные повреждения. Кроме того, артиллерийским ударом был перебит газопровод в поселке городского типа Пантелеймоновка.
«Украинский снаряд разорвался возле детского сада № 109, — рассказал Приходько. — Жители слышат прилеты в районе ЦОФ “Калининская”».
Ранее ВСУ также обстреляли две школы и гимназию в столице Донецкой Народной Республики. Жертвами инцидента стали шесть мирных жителей города.