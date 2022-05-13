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    ВСУ обстреляли Ясиноватую из реактивных систем «Град»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    ВСУ обстреляли Ясиноватую из реактивных систем «Град»

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    globallookpress.com/Vincenzo Circosta/Keystone Press Agency

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 15 ракет по населенному пункту Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

    Обстрел производился утром 13 мая со стороны Авдеевки. Всего за десять минут боевики выпустили по Ясиноватой 15 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

    Информация о пострадавших в результате происшествия не поступала. О разрушениях тоже не сообщается.

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