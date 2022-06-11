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ВСУ обстреляли Волчанск во время раздачи гуманитарной помощи

ВСУ обстреляли Волчанск во время раздачи гуманитарной помощи
Gilles Bader/Keystone Press Agency

Войска Украины обстреляли освобожденный российскими войсками город Волчанск в Харьковской области в момент раздачи гумпомощи. Об этом сообщает минсвязи ЛНР.

Ведомство сообщает, что у пунктов выдачи в Волчанске собрались десятки людей. Спустя несколько часов работы центра координации и распределения гумпомощи украинская сторона начала обстрел города. 

«В целях безопасности населения выдачу гумпомощи прекратили, люди за несколько минут покинули площадь», — об этом сообщили в ЛНР

Позже стало известно, что Украина обстреляла город из «Урагана». Несколько снарядов удалось сбить благодаря системам ПВО ВС России.

Один снаряд ВСУ попал в жилой дом, рядом с местом выдачи гумпомощи. Два мирных жителя пострадали, один из которых — ребенок.

ВСУ гумпомощь Украина
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