ВСУ обстреляли Волчанск во время раздачи гуманитарной помощи

Войска Украины обстреляли освобожденный российскими войсками город Волчанск в Харьковской области в момент раздачи гумпомощи. Об этом сообщает минсвязи ЛНР.
Ведомство сообщает, что у пунктов выдачи в Волчанске собрались десятки людей. Спустя несколько часов работы центра координации и распределения гумпомощи украинская сторона начала обстрел города.
«В целях безопасности населения выдачу гумпомощи прекратили, люди за несколько минут покинули площадь», — об этом сообщили в ЛНР
Позже стало известно, что Украина обстреляла город из «Урагана». Несколько снарядов удалось сбить благодаря системам ПВО ВС России.
Один снаряд ВСУ попал в жилой дом, рядом с местом выдачи гумпомощи. Два мирных жителя пострадали, один из которых — ребенок.