ВСУ обстреляли семь жилых домов под Луганском

ВСУ обстреляли семь жилых домов под Луганском Новости
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Населенный пункт Александровск Луганской области подвергся обстрелу силами ВСУ, в результате чего пострадали семь жилых домов. Об этом сообщили власти ЛНР.

Ранее наблюдатели ОБСЕ заявили, что ВСУ на территории Донбасса нарушили режим прекращения огня в общей сложности 3231 раз. Также они сообщили о фиксации 2029 взрывов в ЛДНР.

Как стало известно ранее, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон созывает заседание чрезвычайного правительственного комитета из-за Украины. Кроме того, он собирается обсудить украинский кризис на заседаниях Совбеза ООН и ОБСЕ.

 
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ВСУ ЛНР обстрелы
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