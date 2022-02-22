ВСУ обстреляли семь жилых домов под Луганском

Населенный пункт Александровск Луганской области подвергся обстрелу силами ВСУ, в результате чего пострадали семь жилых домов. Об этом сообщили власти ЛНР.

Ранее наблюдатели ОБСЕ заявили, что ВСУ на территории Донбасса нарушили режим прекращения огня в общей сложности 3231 раз. Также они сообщили о фиксации 2029 взрывов в ЛДНР.

Как стало известно ранее, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон созывает заседание чрезвычайного правительственного комитета из-за Украины. Кроме того, он собирается обсудить украинский кризис на заседаниях Совбеза ООН и ОБСЕ.

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