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ВСУ обстреляли Петровский район Донецка снарядами «натовского» калибра

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка снарядами «натовского» калибра
Федеральное агентство новостей

Украинские вооруженные формирования в очередной раз атаковали мирные районы Донецка, сообщили в четверг в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным ведомства, обстрел начался в 17:00 по местному времени. ВСУ вели огонь по направлению: населенный пункт Марьинка – город Донецк. Известно, что по Петровскому району выпустили десять снарядов «натовского» калибра 155 мм.

Данных о пострадавших и разрушении инфраструктуры не поступало.

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