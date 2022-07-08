ВСУ обстреляли Петровский район Донецка снарядами «натовского» калибра

Украинские вооруженные формирования в очередной раз атаковали мирные районы Донецка, сообщили в четверг в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным ведомства, обстрел начался в 17:00 по местному времени. ВСУ вели огонь по направлению: населенный пункт Марьинка – город Донецк. Известно, что по Петровскому району выпустили десять снарядов «натовского» калибра 155 мм.
Данных о пострадавших и разрушении инфраструктуры не поступало.