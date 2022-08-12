ВСУ обстреляли огороды жителей села Свердликово в Курской области

Суджанский район Курской области попал под обстрел со стороны украинских националистов. Обошлось без погибших и пострадавших, рассказал губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
По данным сообщения, под удар попало село Свердликово. Российским военным удалось подавить огневую точку ВСУ, а выпущенные противником снаряды упали в огородах местных жителей.
Ранее сообщалось об обстрелах националистами еще двух населенных пунктов в Курской области. Атаке ВСУ подверглись село Коровяковка и хутор Отруб. Ни один снаряд противника не достиг своей цели, сообщал телеканал «360».