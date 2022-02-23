ВСУ обстреляли населенный пункт Горловка в ДНР

Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщил, что украинские военные обстреляли в ДНР населенный пункт Горловка.

Обстрелы были зафиксированы 23:30 по Москве. ВСУ выпустили две гранаты из СПГ.

Населенный пункт Горловка находится под контролем Донецкой Народной Республики с 2014 года. Он расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн «Стирол».

Сейчас Горловка — один из крупнейших городов ДНР. До начала конфликта в Донбассе его население составляло более 250 тысяч человек.

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